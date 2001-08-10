До конца июля в село Первомайское придет высокоскоростной мобильный интернет
Валерий Лимаренко распорядился оказать содействие оператору связи в установке необходимого оборудования, поскольку сегодня в населенном пункте Смирныховского района нет общедоступного широкополосного доступа во всемирную паутину. О таком решении стало известно на личном приеме граждан, который губернатор провел в приемной Президента РФ в Сахалинской области.
– Высокоскоростной доступ в сеть – это обязательное требование сегодняшнего дня. Люди должны иметь возможность пользоваться социальными сетями, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами. Всемирная паутина открывает возможности для онлайн-обучения и удаленной работы. Все это должно быть доступно жителям удаленных районов, в частности – Первомайского. Это очень важно для развития региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Отметим, в регионе продолжает действовать проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Только в конце прошлого года высокоскоростной доступ в Интернет и качественную мобильную связь получили жители одиннадцати сел: Хоэ, Чеховское, Лесогорское, Ольшанка, Заречное, Черемшанка, Пионеры, Чистоводное, Пихтовое, Покровка и Красная Тымь. Теперь сахалинцы могут беспрепятственно общаться по видеосвязи, с комфортом пользоваться социальными сетями, онлайн-кинотеатрами и музыкальными стриминговыми сервисам, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
Кроме того, в этих населенных пунктах были обеспечены технической возможностью подключения широкополосным доступом к сети Интернет социально-значимые объекты – ФАПы, сельские клубы и библиотеки.
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