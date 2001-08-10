Победители регионального чемпионата WorldSkills Russia смогут получить работу в «Сахалин Энерджи»
Сертификаты на собеседование для трудоустройства трем студентам вручили на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.
– Впервые на региональном чемпионате ребята получают не только медали, но и реальную – заверенную документом – возможность работать на одном из ведущих сахалинских предприятий. Мы хотим, чтобы рабочие места в престижных международных компаниях принадлежали не только специалистам из других регионов и стран, но и нашей талантливой молодежи, – сказал глава региона.
Валерий Лимаренко поздравил ребят с победой и поблагодарил руководство «Сахалин Энерджи» за сотрудничество.
На региональном чемпионате соревнования по компетенции «Добыча нефти и газа» прошли впервые. Весь пьедестал заняли студенты политехнического колледжа Сахалинского госуниверситета. На третьем месте Даниил Омельян, серебро – у Николая Калашникова, первым стал Павел Калашников.
После победы ребят пригласили на объединенный береговой технологический комплекс «Сахалин Энерджи» на северо-восточном побережье острова. ОБТК служит для подготовки и транспортировки углеводородов с Луньского месторождения. Два дня студенты знакомились с производством и решали сложную задачу по ремонту привода компрессора.
– Это идеальное место для работы, – считает победитель чемпионата Павел Калашников. – Высокотехнологичное производство. Работая там, можно быть уверенным в завтрашнем дне. Все очень хорошо организованно, безопасность на первом месте. У меня папа работает в нефтегазовой отрасли. Он и вдохновил своим примером. Я очень рад, что победа на чемпионате и бонус в виде возможности трудоустройства достались мне.
Сейчас Павел учится на втором курсе. Сертификат стал для него стимулом к самосовершенствованию – документ действителен, только если в дипломе будут оценки «хорошо» и «отлично».
– Студенты хорошо проявили себя на производстве. Показали очень важные умения – переходить от большого к частному и концентрироваться на главном. Уверен, что ребята успешно окончат колледж, и старт их карьеры будет успешным. В дальнейшем наша компания готова оказать поддержку в получении высшего образования по нефтегазовому профилю, – сказал главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.
VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) собрал около 600 юных и взрослых участников, которые соревновались по 89 компетенциям. Лучшие конкурсанты представят Сахалинскую область в финале национального чемпионата в Уфе.
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