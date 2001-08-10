Выездные ярмарки пользуются спросом у южносахалинцев
В селах, расположенных на территории городского округа, продолжается выездная продажа продукции местных производителей. Охлажденную свинину, курицу, яйцо, рыбу и другие продовольственные товары жители отдаленных районов могут приобрести с минимальной торговой наценкой в пределах своих населенных пунктов.
Плановая выездная торговля в селах областного центра ведется согласно графику, сформированному департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Обеспечить доступность для всех жителей городского округа товаров с минимальной наценкой — задача, которую ставит мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Сегодня ярмарка работала в Санаторном. Как отметил начальник отдела по управлению населенным пунктом Евгений Замотаев, такой формат востребован у жителей.
– Удобно совершать покупки в пределах населенного пункта, не нужно тратить время на поездку в город за продуктами. Все самое необходимое можно приобрести в одном месте, – рассказал Евгений Замотаев. – С прошлого года торговля в селе ведется два раза в неделю. Людей мы информируем заранее, представленная продукция пользуется большим спросом у сельчан.
Житель Санаторного Павел Фуликов пользуется существующей возможностью пополнить запасы продуктов в дни выездной торговли. Главное преимущество мероприятия, по мнению мужчины, в доступной ценовой политике.
– Я часто приобретаю рыбную продукцию, она приготовлена на отлично, и цены для пенсионеров вполне приемлемые. Сейчас отправляюсь в гости к детям и внукам, возьму с собой в качестве гостинца соленую рыбу, – рассказал Павел Фуликов.
Выездная торговля, которая также ведется в Синегорске, Дальнем, Весточке и других отдаленных районах городского округа, позволяет регулярно обеспечивать свежей продукцией жителей окраин. Торговые площадки работают здесь не реже одного раза в неделю.
– Развитие ярмарочной торговли — одно из приоритетных направлений работы администрации областного центра, эффективный инструмент обеспечения продовольственной безопасности. Летом и осенью ассортимент товаров также широко представлен местным картофелем, овощами, выпечкой. Мы организовываем тематические программы по случаю праздничных дат, чтобы создавать еще и особое настроение у гостей выездных ярмарок. И надо сказать, они пользуются успехом, – отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
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