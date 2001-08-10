Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на насосной станции 30 марта с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах:

  • пр. Мира, 176-182;

  • ул. Поповича, 51-59;

  • пр. Победы, 60.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе «Новости».

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