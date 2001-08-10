Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на насосной станции 30 марта с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах:

пр. Мира, 176-182;

ул. Поповича, 51-59;

пр. Победы, 60.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе «Новости».