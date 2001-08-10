Житель Анивы Борис Денисов принимает поздравления с 90-летием

Старожила Анивского района Бориса Николаевича Денисова поздравил вице-мэр Анивского района Андрей Саулей. В домашней обстановке гости вручили юбиляру подарки и выразили слова поздравления и признательности.

- Если бы не моя жена Нина, - рассказал Николай Борисович, вряд ли у меня что-либо получилось. Во многом я благодарен ей, - поделился в ответном слове Борис Денисов.

Стоит отметить, что Борис Николаевич и Нина Степановна в январе этого года отметили 65-летие совместной, ярко-цветущей жизни.

За чашкой чая Борис Николаевич рассказал о своих трудовых подвигах и о том, как приходилось трудиться на разных должностях сахалинских предприятий.

На Сахалине Борис Николаевич живёт с 1946 года. Сначала жил в посёлке Тамбовка, а потом переехал в с. Кириллово.

Работал на шахте «Тихменевская» угледобывающего комбината, руководил поронайским СМУ, а затем и аналогичным анивским предприятием. В конце 80-х был выдвинут и утвержден на должности председателя горисполкома Анивы. К 1991-му году Бориса Николаевича начали неофициально называть мэром Анивского муниципалитета.

Сегодня Борис Николаевич живет с женой Ниной Степановной в Аниве. У них два внука, две внучки и пятеро правнуков.