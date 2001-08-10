Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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14:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Открытие детского сада «Теремок» намечено на 1-ое апреля

Открытие детского сада «Теремок» намечено на 1-ое апреля

В новотроицком сельском детском саду «Теремок» завершены внутренние отделочные работы. Долгожданное открытие дошкольного учреждения состоится 1 апреля. Воспитатели детского сада ждут детей в обновленные группы.

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