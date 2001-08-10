Социальные службы готовы оказать поддержку горожанам в сложной жизненной ситуации
Администрация Южно-Сахалинска совместно с социальными службами не оставляет без внимания сообщения о людях, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Муниципалитет в рамках своих полномочий и в дополнение к существующим федеральным и региональным льготам продолжает реализацию ряда муниципальных социальных мер для горожан. На сегодня южносахалинцы могут воспользоваться 23 дополнительными мерами поддержки. Их число постоянно увеличивается, а сами виды помощи - расширяются. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте администрации города в разделе «Дополнительные меры социальной поддержки». Прием заявлений осуществляется департаментом социальной политики по адресу ул. Комсомольская, 169. Телефоны для справок: 300-714, 300-715, 300-720. При этом в муниципалитете отмечают, что с каждым случаем разбираются индивидуально.
Сложные житейские ситуации также обсуждают в рамках муниципального общественного Совета, где коллегиально принимают решение о том, как можно помочь человеку или семье в том или ином вопросе.
Специалисты помимо адресной работы также проверяют и поступающую информацию от неравнодушных к чужой беде сахалинцев. Так, на днях пользователи сети Интернет сообщили в социальных сетях о пожилом человеке: «Вячеслав Дмитриевич … живет на улице, ночует на остановках. Часто вижу его у Дома творчества. У него ничего за душой нет, не курит, не пьет. Давайте объединимся и поможем ему».
Ситуация с пожилым южносахалинцем социальным службам уже известна. С декабря прошлого года до конца января 2021 года он находился в ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства», где ему помогли оформить паспорт и пенсию. Ему неоднократно предлагали переехать жить в дом-интернат. Но Вячеслав Дмитриевич пока отказывается от социального учреждения, сейчас администрация города занимается поиском его родственников.
- Мы всегда готовы в рамках наши полномочий поддержать граждан, оказавшихся беде, для этого есть определенные механизмы, существуют меры социальной поддержки. Но к сожалению, бывают ситуации, когда помощь люди не принимают, а принудительно переселить человека в социальное учреждение и под присмотр медиков нельзя, - подчеркнули в муниципалитете.
Сообщить о гражданах, нуждающихся в помощи, можно по телефонам 73-32-89 и 31-27-10.
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