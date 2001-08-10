Сахалинцы поучаствуют во всероссийской программе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Сахалинская область впервые присоединилась к программе ЭССЕ-РФ. Проект Минздрава России призван выявлять риски сердечно-сосудистых нарушений у жителей разных регионов страны. Пациенты пройдут обширное исследование, результаты анализов даст Национальный исследовательский центр.
В этом году участниками программы стали 30 российских регионов. В Сахалинской области обследование смогут пройти 2250 человек. Отбор пациентов осуществляется случайно в специальной программе. Выбирается конкретный адрес, проживающие по нему люди не могут переадресовать обследование соседу или знакомому. Все проводится добровольно.
– Человек, который попадет в эту программу, сможет пройти обширное клиническое и биохимическое исследование. Пробирки с биологическим материалом будут направлены в Москву. После их анализа по каждому пациенту будет составлена индивидуальная программа, будут выявлены риски по здоровью и составлены рекомендации по их предотвращению, – рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 4 Ольга Байтакова.
После отбора пациенты получат информационное приглашение на обследование. Человеку позвонят и с его согласия назначат удобное время для посещения поликлиники.
Обследование начинается с предварительного осмотра – пациенту измерят температуру, давление, пульс, зафиксируют рост, вес. Далее человек должен заполнить анкету и подписать информированное согласие. Заключительный этап – забор крови.
– Полученный биологический материал после маркировки и штрихкодирования пробирок мы должны в течение часа направить в областную больницу. Оттуда в замороженном виде он отправляется в Москву, – уточнила заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Ковалева.
В проекте принимают участие девять лечебных учреждений Сахалинской области. По результатам исследований данные в Минздраве РФ будут составлены рекомендации для регионов, принявших участие в программе.
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