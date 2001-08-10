В общежитиях СахГУ отремонтируют системы электроснабжения до конца семестра

В университете введен режим ЧС. В жилых корпусах ведутся работы по энергоснабжению. Также решается вопрос подключения зданий к городским сетям горячего водоснабжения. В случае, если это окажется невозможным, в них установят новые водонагреватели. Об этом Валерию Лимаренко рассказала врио ректора СахГУ Мария Ганченкова.

– Дистанционное обучение будет до тех пор, пока не обеспечим безопасность для проживания в общежитиях. По каждому из них мы определили перечень технических мероприятий. Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра, – рассказала губернатору Мария Ганченкова.

– Случилась страшная трагедия, и сейчас важно извлечь уроки. Студенты должны ощущать себя в безопасности. Понятно, что университет относится к федеральному Министерству науки и высшего образования. Однако я считаю, что помогать в решении его проблем – это наша компетенция, потому что в нем учатся наши дети, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, ранее областное правительство организовало временное размещение студентов, проживавших в общежитиях СахГУ, где ночью 26 марта погибли двое молодых людей, в южно-сахалинском Доме ветеранов и в общежитиях областных колледжей. Решение принято в целях обеспечения безопасности молодых людей.