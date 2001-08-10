После обращения местного жителя к Валерию Лимаренко в Корсакове изменят время работы газозаправщика

О необходимости пересмотреть график работы передвижной станции сахалинец рассказал на личном приеме граждан, который губернатор провел в приемной Президента РФ в Сахалинской области. Сейчас комплекс открывается слишком поздно – в это время многие автолюбители направляются на работу.

– Переход на газомоторное топливо для наших водителей должен быть максимально комфортным. Поэтому важно, чтобы оно было доступным. В будущем в Корсакове появится большая стационарная заправка, которая сможет полностью закрыть потребность автолюбителей портового города в газе. А пока необходимо изменить время работы действующего комплекса таким образом, чтобы это было удобно всем, – отметил Валерий Лимаренко.

Услугами заправщика можно пользоваться по понедельникам, средам и пятницам. Станция принимает транспорт с 8:00 до 12:50. По словам жителя Корсакова Руслана Юхтанова, это время неудобно для многих горожан – люди спешат на работу или едут на обед. В качестве оптимального решения был предложен новый график для газового заправщика – с 7:00. По нему он начнет работать с 31 марта.

– У меня большой внедорожник. В феврале перевел его на газ. Очень доволен. Экономия существенная – ровно в 2 раза. Я уже подсчитал, что моя машина сама себе накопит на резину, – поделился эмоциями Руслан Юхтанов. – Новое время работы меня устроит. Так будет гораздо удобнее.

Напомним, что в Сахалинской области автовладельцам возмещают до 150 тысяч рублей на переоборудование своих машин. Финансовое подспорье получают также предприятия малого и среднего бизнеса. Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности компенсируют 70-90 процентов затрат на приобретение новой газомоторной техники и переоборудование автопарка. Транспортный налог для владельцев авто на экологически чистом топливе снижен в два раза.

Земельные участки под строительство АГНКС выделяются без проведения торгов. На оборудование станций компенсируется 70 процентов затрат, а на приобретение передвижных заправщиков – 90 процентов.