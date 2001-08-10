Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова выходить на лёд опасно

В заливе Мордвинова выходить на лёд опасно

31 марта в заливе Мордвинова продолжится весеннее разрушение припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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