Военно-спортивные соревнования «Служить России» завершились на Сахалине

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» прошли в Южно-Сахалинске на базе Областного центра внешкольной воспитательной работы. В течение трёх дней 23 команды школьников проверялись на умение презентовать командную визитку, на основы строевой и теоретической подготовки. Конкурс проходил заочно: командная работа оценивалась по представленным видеоматериалам, знание теории выявлялось в формате онлайн-тестирования.

На конкурс вышли команды от военно-патриотических объединений, состоящие из 10 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет и одного руководителя. Оценивало их знания непредвзятое жюри: представители ДОСААФ, областного военного комиссариата и погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

По итогам в общем зачёте на 1 месте оказалась команда школы с. Сокол (Долинский район). На 2 месте – с. Горячие Ключи (Курильский район). 3 место заняли ребята из школы №1 Александровска-Сахалинского.

В личном зачёте (онлайн-тестировании) победил Даниил Носов из Охи, набрав 86 баллов. За ним последовала Наталья Вагина из Ноглик с тем же числом баллов, но за большее время, на третье место вышла Юлия Борознина из Тымовского (84 балла).

Военно-спортивные соревнования «Служить России» проводятся с целью формирования у молодых граждан основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности и долга перед Отечеством, становления активной гражданской позиции.