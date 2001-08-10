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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
Часть Христофоровки, Лиственничного и Хомутово останутся без электричества сегодня, 31 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 10:00 света не будет по адресам:
- пр. Мира;
- ул. 1-я Дружбы;
- ул. 1-я Речная;
- ул. 2-я Центральная;
- ул. 3-я Новая;
- ул. 4-я Железнодорожная;
- ул. Атласова;
- ул. Июльская;
- ул. К.Ф. Сергеева;
- ул. Нефтяников;
- ул. Оленья горка;
- ул. Островная;
- ул. Таежная;
- ул. Тенистая;
- ул. Шоссейная;
- пер. 1-й Корсаковский;
- пер. Отрадный;
- пер. Рождественский;
- пер. Уютный;
- пер. Цветочный.
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