Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2021
Сегодня 20:05
75,70|88,88|64,34
Алексей Белик встретится с жителями Тымовского района
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды

Часть Христофоровки, Лиственничного и Хомутово останутся без электричества сегодня, 31 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 10:00 света не будет по адресам:

  • пр. Мира;
  • ул. 1-я Дружбы;
  • ул. 1-я Речная;
  • ул. 2-я Центральная;
  • ул. 3-я Новая;
  • ул. 4-я Железнодорожная;
  • ул. Атласова;
  • ул. Июльская;
  • ул. К.Ф. Сергеева;
  • ул. Нефтяников;
  • ул. Оленья горка;
  • ул. Островная;
  • ул. Таежная;
  • ул. Тенистая;
  • ул. Шоссейная;
  • пер. 1-й Корсаковский;
  • пер. Отрадный;
  • пер. Рождественский;
  • пер. Уютный;
  • пер. Цветочный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы будете прививаться от коронавируса?