В Южно-Сахалинске ведется уборка территорий после зимнего периода
В областном центе еще до старта традиционного месячника санитарной очистки территорий города и панировочных районов после зимнего сезона муниципальные предприятия и управляющие организации начали активную работу по наведению порядка во дворах, скверах и на улицах областной столицы.
Так, уборку мусора с территорий, ворошение снега, а также завершающие работы по его вывозу проводят управляющие организации. Эти обязательные весенние работы контролируют сотрудники управления мониторинга городского хозяйства, в случае замечаний они оперативно указывают на них УК и следят за устранением.
Например, сегодня бригада УК «ЖЭУ-9» работала в районе дома №282 по ул. Комсомольской. Здесь ворошили снег в палисадниках, убирали мусор, оставшийся после схода снега, также работал погрузчик. Всего за УК закреплено 66 домов, составлен график работ. Завершить уборку УК планирует до первого общегородского субботника, который пройдет 17 апреля.
Работы по уборке ведут и муниципальные предприятия. МБУ «Зеленый город» наводит порядок в городских скверах и на озелененных территориях.
На дороги вышла часть пылесосов МУП «Завод строительных материалов им. Федотова» и муниципальных подрядчиков. Задача - оперативно убрать с дорог и тротуаров остатки противогололедных материалов и другой мусор. Сейчас техника работает без применения системы орошения на увлажненных участках дорог. Пока отрицательные ночные температуры не позволяют использовать водяные системы пылесосов. Так, минувшей ночью пылесосы работали на улицах в новом микрорайоне Дальнего. По плану сегодня уборочные машины продолжат работу на ул. Украинской, Фархутдинова, Зимы, выйдут на ул. Тихоокеанскую, Чехова, тротуарные пылесосы – на Амурскую и Дзержинского. Предстоящей ночью планируется уборка на ул. Горького и на пр. Победы.
С окончательным установлением среднесуточных положительных температур, на улицы города в общей сложности выйдут до 25 дорожных и тротуарных пылесосов, которые будут работать в круглосуточном режиме.
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