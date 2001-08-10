Научно-практическая конференция в сфере образования стартовала в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске стартовала областная научно-практическая конференция «Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов». В залах Исторического парка «Россия - Моя история» собрались представители техникумов, коллежей, кванториумов и других образовательных организаций.
Всего мероприятие объединило около 50 сахалинцев. Они обсудили профориентационную работу и поделились опытом. На одной из секций представили планы развития юниорского движения WorldSkills Russia. В региональном чемпионате этого года себя показали более 200 юных островитян. О тонкостях работы с этой возрастной группой рассказала руководитель юниорского движения Лаура Тхагапсова, которая прилетела из Москвы.
- Я посоветовалась с международными экспертами движения. Они обозначили много моментов, на которые нужно обращать внимание преподавателям при работе. Например, на юниоров нельзя давить при подготовке. Их нужно заинтересовать работой в той или иной компетенции. Обязательно их нужно включать в спорт. Неважно компьютерная это компетенция, где они просто сидят или активная. Национальная сборная ежедневно тренируется, - отметила Лаура Тхагапсова.
Участники конференции также узнали об отраслевых центрах компетенций, которые планируют открыть на Сахалине. Они будут проводить короткие образовательные программы, которые создадут по запросу работодателя или с учетом потребностей региона.
- У нас был подобный опыт в прошлом. Мы правда привлекали школьников, где организовывали для них элективные занятия, вводили в профессию. А здесь предлагается проводить подобную работу для разных категорий. Надеемся, что на базе нашего учреждения откроется такой центр, - поделилась старший мастер техникума строительства и ЖКХ Алевтина Верещагина.
Конференция продолжится завтра. Ее организаторами выступило областное министерство образования, агентство по развитию человеческого капитала и Институт развития образования Сахалинской области.
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