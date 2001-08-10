34-е заседание провели поронайские депутаты
30 марта состоялось заседание Собрания Поронайского городского округа. В повестке дня значилось 8 вопросов. Основным стал доклад вице-мэра Дениса Кана о работе жилищно-коммунального комплекса. Отопительный период проходит в штатном режиме. В рамках подготовки к следующему сезону предусмотрено выделение из областного бюджета 49,3 млн. на ремонт объектов и сетей. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ в 2021 году выросла на 11,3% и на 01.03.2021 составила 132,7 млн., из них 112,2 млн. - задолженность населения. Активная претензионная работа (подано 1677 исков) позволила увеличить собираемость до 96,1%.
Для регулирования численности животных без владельцев заключено два муниципальных контракта на 1,6 млн. В текущем году отловлено всего 142 особи, что не достаточно в сложившейся ситуации. Повторно направлены письма в министерство ЖКХ и областную Думу об оказании финансовой помощи в строительстве приюта для животных. Озвученную депутатами проблему луж на улицах и во дворах вице-мэр объяснил аномально холодной зимой, приведшей к промерзанию ливневой канализации. Для возобновления её функционирования требуется больше сил, средств и времени, чем обычно. На сегодня этой проблеме уделено пристальное внимание.
Ремонт дорог начнётся ориентировочно в конце апреля. Он зависит от функционирования асфальтового завода.
Депутаты внесли ряд изменений в устав. Приняли решение о выделении в безвозмездное пользование Почте России нежилого помещения по ул.Гагарина, 4, для размещения в нём отделения почтовой связи. Утвердили порядок передачи муниципального имущества по концессионным соглашениям.
В целях привлечения инвестиций в экономику муниципалитета и обеспечения эффективного использования муниципального имущества утвердили порядок его передачи по концессионным соглашениям. Все принятые решения будут размещены на официальном сайте округа и опубликованы в следующем номере газеты «Экспресс».
Сессия завершилась докладом председателя контрольно-счетной палаты Елены Короткой об итогах работы в 2020 году. Она подробно остановилась на мероприятиях, в рамках которых проведены проверки на 10 объектах. По результатам составлено 10 актов. За отчётный период выявлено 294 нарушения на общую сумму 7,5 млн., из них 205 нарушений на 7,4 млн. связаны с ведением бухгалтерского учета и представлением финансовой отчетности. Остальные недостатки обусловлены нормативно-правовым регулированием. Отчеты размещены на официальном сайте Поронайского городского округа. Для устранения выявленных нарушений и недостатков направлены предписания и представления.
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