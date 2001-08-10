Экскурсию по Южно-Сахалинску организовали для победителей регионального чемпионата «Абилимпикс»
Программу выходного дня для победителей V Регионального чемпионата «Абилимпикс» провели в Южно-Сахалинске. Билеты подарили ребятам на церемонии закрытия, которая прошла в конце прошлого года.
Среди участников экскурсии – победители соревнований по разным направлениям. Мария Шостак стала лучшей сразу в двух компетенциях. Девушка заняла первое место в «Изобразительном искусстве» и «Художественном вышивании».
- Участие в чемпионате для меня было экспериментом. Я познакомилась с ребятами, нашла друзей. Классно, что мы смогли здесь снова увидеться. Вообще экскурсия интересная. Я узнала, что динозавры были на Сахалине, - рассказала Мария.
Участники экскурсии посетили Музейно-мемориальный комплекс «Победа», музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», областные художественный и краеведческий музеи, а также поучаствовали в обзорной экскурсию по Южно-Сахалинску.
- Финал в прошлом году у нас был необычный. Он проходил в очно-заочном формате. Каждый участник под камерами работал. Поэтому и поздравить ребят решили по-новому. Впервые мы организовали такую экскурсию. Ребятам очень понравилось. Они много фотографировались, общались со сверстниками и просвещались целый день, - поделилась главный специалист агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Светлана Кашкина.
В этот раз программа собрала представителей Южно-Сахалинска. В планах организаторов провести экскурсии и для победителей из районов области.
Региональный чемпионат «Абилимпикс» проходит на Сахалине уже пять лет. В состязании профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья участвуют школьники, студенты и работники организаций. VI Региональный чемпионат состоится уже в конце апреля.
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