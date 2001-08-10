Сахалинэнерго установит на ЛЭП птицезащитные устройства

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) установит около 1700 птицезащитных устройств для предотвращения поражения птиц электрическим током и снижения аварийности в электросетевом комплексе.

Наибольшее количество устройств будет установлено на линиях электропередачи напряжением 110-220 кВ в Долинском, Анивском, Корсаковском и Поронайском районах. Здесь в последние годы возросло количество нештатных ситуаций на ЛЭП из-за воздействия птиц.

«Рыбодобывающие предприятия нередко оставляют рыбные отходы, которые привлекают пернатых, – рассказал главный инженер филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Вячеслав Бураков. – Так, в районе села Взморье Долинского района из-за воздействия птиц система защит отключила системообразующую ЛЭП. Электроснабжение потребителей было быстро возобновлено по резервной схеме. После восстановления изолятора линия была введена в работу».

Для защиты птиц от поражения электрическим током и уменьшения повреждений в электрических сетях специалисты Сахалинэнерго установят антиприсадочные устройства различных типов, препятствующие гнездованию птиц на элементах опор. Кроме того, изоляторы закроют специальными колпаками, чтобы птицы не смогли повредить их.

Все устройства выполнены из специальных пластиковых материалов и не имеют острых элементов, что исключает возможность травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки.