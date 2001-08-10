Алексей Белик встретится с жителями Тымовского района

В пятницу, 2 апреля состоится рабочая поездка председателя областного правительства в муниципалитет. Он посетит объекты здравоохранения и культуры, торговли, коммунальной сферы, побывает на строительных площадках.

В 14:00 с соблюдением всех необходимых санитарных норм начнется встреча Алексея Белика с жителями муниципального образования. Место проведения – Центральный районный дом культуры «Юбилейный» в Тымовском (ул. Кировская, 68а).

Также перед этим, с 13:00, в ЦРДК местные жители смогут задать свои вопросы сотрудникам областного правительства и районной администрации.

Напомним, ранее губернатор Валерий Лимаренко принял решение о расширении формата выездов представителей власти в муниципалитеты Сахалинской области. Председатель правительства региона и его заместители будут регулярно совершать рабочие поездки в районы и проводить встречи с населением. Это позволит принимать управленческие решения с учетом мнений местных жителей и своевременно реагировать на их замечания, устраняя недочеты.