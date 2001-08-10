В Южно-Сахалинске сформируют общественный совет по дорогам

По поручению мэра Южно-Сахалинска началась работа по формированию общественного Совета по вопросам развития дорожной инфраструктуры. По мнению Сергея Надсадина, такое объединение сейчас необходимо городу.

В общественный Совет по дорогам войдут лидеры общественного мнения, неравнодушные к вопросам развития Южно-Сахалинска, созданию комфортной городской среды, эксперты, опытные дорожники, представители крупных подрядных организаций, ГИБДД, общественники и журналисты.

Муниципалитет ведет активную работу по созданию комфортной городской среды, неотъемлемая часть которой — улучшение условий для пешеходов, автомобилистов, работы общественного транспорта, а также для горожан, предпочитающих передвигаться на велосипедах, самокатах. Так, уже реализуется проект «Добрая улица», в который входят мероприятия, направленные на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

- Естественно, возникает немало дискуссионных вопросов, в которых зачастую мнения участников дорожного движения кардинально расходятся. Но, чтобы двигаться дальше, эти решения необходимо принимать. В этом рассчитываем на помощь общественного Совета, - говорит мэр Сергей Надсадин. - Отмечу, создаем мы его не для формальности. Рассчитываем на диалог и конструктивную работу. Задача - чтобы все действия администрации были четко выверены, аргументированы и поддержаны Советом и горожанами.

Сергей Надсадин подчеркнул, что общественный Совет не будет подменять функции службы заказчика - в частности сотрудников департамента дорожного хозяйства и благоустройства, а также проектировщиков. От участников Совета ждут предложений и мнений, которые муниципалитет будет учитывать в работе.

Планируется, что на первом заседании Совета обсудят вопросы создания велоинфраструктуры. В частности предложение по организации велодорожек за счет сужения проезжей части на пр. Мира от ул. Больничной до Хомутово. Сейчас на этом участке регулярно происходит стихийное движение по проезжей части как пешеходов, так и велосипедистов с нарушением ПДД. Нанесение разметки поможет обезопасить и регламентировать ситуацию.

О завершении формирования Совета и о дате первого заседания будет сообщено дополнительно.

Что касается создания велоинфраструктуры в целом, центром развития городской среды «Наш город» уже создано 12 км велодорожек. В этом году с помощью дорожной разметки и знаков планируется внедрить порядка 23 км велополос, в том числе в южной части города, где ощущается нехватка подобной инфраструктуры. На 2021-2022 годы запроектировано для организации в рамках капитального ремонта или строительства новых участков дорог порядка 13 км велодорожек (без движения по проезжей части). Это улицы Фабричная, Хабаровская, Авиационная, проектируемый участок ул. Комсомольской от ул. Больничной до ул. Авиационной.

Напомним, в 2020 году проект «Добрая улица» вошел в ТОП-1000 лучших федеральных проектов всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» и получил положительную экспертную оценку в рамках дорожного акселератора научно-исследовательского института в сфере дорожного строительства ФАУ «РОСДОРНИИ». Также положительный опыт Южно-Сахалинска в развитии велосипедной инфраструктуры отметило «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).