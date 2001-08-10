В доме по Сахалинской, 43 на 80% восстановили сейсмопояс

Подрядчик завершает работы по обустройству железобетонного монолитного пояса на крыше здания, установлена стропильная система, обрешетка и гидроизоляционный слой. Завершается обустройство мауэрлата (главная балка каркаса).

В ближайшие дни подрядчик приступит к разборке южной и северной части крыши, параллельно обустраивая новую. Весь необходимый материал находится на строительной площадке, в работах ежедневно задействовано до 20 человек. Вывезено порядка 140 тонн мусора.

Кроме того, на этой неделе подрядная организация приступит к восстановлению межкомнатных перегородок, которые пострадали во время пожара. Определена стоимость, подготовлено техническое решение. К середине мая объект будет полностью сдан.