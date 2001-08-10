Почти 130 тысяч квадратных метров асфальта будет уложено на Сахалине в рамках нацпроекта в этом году
В порядок приведут участки автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в границах сел Чехов, Новосибирское, Красногорск. В Южно-Сахалинской городской агломерации обустроят северо-западный объезд, а также заасфальтируют участки на улицах Ленина, Украинской, 4-ой Железнодорожной, Советской.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году планируется устроить 32 автобусные остановки, свыше 28 километров пешеходных дорожек и тротуаров, 13,7 километра линий освещения, 18 пешеходных переходов, установить 25 светофоров и других элементов обустройства.
В 2020 году благодаря нацпроекту, который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, в островном регионе привели в нормативное состояние более 29 километров дорог.
Среди наиболее значимых мероприятий – капремонт основной автодороги в Костромском Холмского района. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета работы удалось завершить на год раньше. На объекте использовалась новая технология применения геосинтетических материалов в конструктивных элементах дорожной одежды.
Также был построен новый мост через ручей Красносельский в планировочном районе Новоалександровск. Старый мост уже не отвечал требованиям безопасности, были установлены ограничения по массе транспортных средств – теперь они сняты.
Завершилось строительство улицы Пограничной в Южно-Сахалинске – на участке от Комсомольской до Горького. Это позволило объединить одни из основных уличных «артерий» и повысить комфортность городской среды.
Кроме того, была реконструирована автодорога между селами Дальнее и Елочки. Ширина проезжей части увеличилась до 9 метров, что значительно влияет на безопасность дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
10:12 Сегодня Поиски пропавшего водолаза в Корсаковском районе результата не дали
10:42 Сегодня Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 12 человек
11:04 Сегодня В Южно-Сахалинске ведется уборка территорий после зимнего периода
09:34 24 Марта Света не будет в некоторых районах Южно-Сахалинска сегодня днем
09:34 25 Марта Участок улицы Курильской закрыли на ремонт
16:12 25 Марта Южно-Сахалинск готовится к голосованию за территории, которые благоустроят в 2022 году
09:34 26 Марта Несколько домов останутся без света сегодня днем
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
Выбор редакции
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?