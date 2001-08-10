Почти 130 тысяч квадратных метров асфальта будет уложено на Сахалине в рамках нацпроекта в этом году

В порядок приведут участки автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в границах сел Чехов, Новосибирское, Красногорск. В Южно-Сахалинской городской агломерации обустроят северо-западный объезд, а также заасфальтируют участки на улицах Ленина, Украинской, 4-ой Железнодорожной, Советской.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году планируется устроить 32 автобусные остановки, свыше 28 километров пешеходных дорожек и тротуаров, 13,7 километра линий освещения, 18 пешеходных переходов, установить 25 светофоров и других элементов обустройства.

В 2020 году благодаря нацпроекту, который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, в островном регионе привели в нормативное состояние более 29 километров дорог.

Среди наиболее значимых мероприятий – капремонт основной автодороги в Костромском Холмского района. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета работы удалось завершить на год раньше. На объекте использовалась новая технология применения геосинтетических материалов в конструктивных элементах дорожной одежды.

Также был построен новый мост через ручей Красносельский в планировочном районе Новоалександровск. Старый мост уже не отвечал требованиям безопасности, были установлены ограничения по массе транспортных средств – теперь они сняты.

Завершилось строительство улицы Пограничной в Южно-Сахалинске – на участке от Комсомольской до Горького. Это позволило объединить одни из основных уличных «артерий» и повысить комфортность городской среды.

Кроме того, была реконструирована автодорога между селами Дальнее и Елочки. Ширина проезжей части увеличилась до 9 метров, что значительно влияет на безопасность дорожного движения.