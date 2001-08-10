Проект «Региональный продукт «Доступная рыба» продолжается в Южно-Сахалинске

В областном центре продолжается реализация проекта "Доступная рыба", в рамках которого горожане могут приобрести рыбную продукцию с минимальной наценкой.

Для удобства покупателей в магазинах участников проекта используются специальные ценники с указанием как розничной цены, так и по которой рыба была приобретена у поставщика. Отметим, что специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками еженедельно проводят мониторинг цен на продукцию и следят, чтобы они не превышали установленную 15-процентную наценку.

Так, на сегодня свежемороженую рыбу реализуют 26 предприятий. Горбушу, навагу, камбалу, минтай, сельдь, терпуг, корюшку, треску, а также консервы из рыбы и морепродуктов (не менее 3 видов) можно приобрести в более чем 30 торговых точках, расположенных на территории Южно-Сахалинска, в том числе в селах и планировочных районах.

С полным перечнем магазинов, где реализуется «Доступная рыба», а также с результатами мониторинга цен можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2365.