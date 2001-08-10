Сахалинская область получила крупнейшую партию вакцины от коронавируса

Накануне в регион доставили почти 18 тысяч доз препарата «Спутник V». Ранее переговоры о бесперебойных поставках вакцины на острова провели губернатор Валерий Лимаренко, минздрав России и компания-производитель.

Препарат отправят во все районы Сахалинской области, он уже начал поступать в поликлиники.

– В медучреждениях подготовлены специальные морозильные камеры для хранения вакцины. Составлен график работы специалистов, которые участвуют в иммунизации жителей. Это позволит избежать очередей. К тому же многие медработники уже накопили хороший опыт в проведении вакцинации, – рассказала Мила Тен, директор лечебного департамента регионального минздрава.

К сегодняшнему дню прививку от коронавируса в Сахалинской области сделали около 38 тысяч человек. Причем 28,7 тысячи прошли оба этапа. Ни одного факта осложнения не зафиксировано.

В зоне особого внимания – старшее поколение. У пожилых людей коронавирус протекает тяжело, с осложнением хронических заболеваний. Вакцинация поможет им избежать не только первичного, но и повторного заражения.

– Коронавирус в Сахалинской области циркулирует уже более года. За это время у части переболевших антитела уже перестали действовать, и организму требуется новая защита. Как поведет себя болезнь во второй раз, зависит только от индивидуальных особенностей. Особенно нужно беречь стариков, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Отметим, прием пациентов на вакцинацию осуществляется во всех поликлиниках области. Записаться на него можно по телефону 1-300, через портал Госуслуг и при личном обращении в медучреждение.