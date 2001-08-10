В Поронайске состоялся общественный совет

Перед началом заседания мэр Александр Радомский и председатель общественного Совета Элина Ротькина поздравили с 60-ти летием старосту с. Малиновка и члена Совета Лазарько Сергея Суреновича. На этом торжества не закончились, и мужская часть коллектива поздравила присутствующих женщин с прошедшим Международным женским днём.

В повестку дня включили пять вопросов. «Об устойчивом экономическом и социальном развитии коренных малочисленных народов Севера» и «Работе городского транспорта» информацию довела директор Финансово-экономического департамента Ирина Заикина. В ближайшее время она пообещала выполнить озвученную просьбу жителей по установке остановочных павильонов на остановках «Почта» и «Нотариус».

Обсуждаемыми стали вопросы «О техническом состоянии систем тепло- и водоснабжения, водоотведения» и «Обеспечении работы системы водоснабжения многоэтажных домов». По информации заместителя начальника отдела ЖКХ Светланы Долотиной несмотря на уменьшение дотации из областного бюджета восстановительные работы систем и объектов уже начаты и будут выполнены в необходимом объёме. Участники отметили улучшение качества воды после запуска станции обезжелезивания воды. Обратились к коммунальным организациям с просьбой своевременно уведомлять жителей об отключениях.

Подняли вопрос о недостаточном давлении воды на верхних этажах многоэтажных жилых домов г. Поронайска. Присутствовавший на заседании главный инженер МУП «ПКК-1» Андрей Шенцов предложил в индивидуальном порядке вместе с членами общественного Совета отработать жалобы жителей верхних этажей на низкий уровень давления воды. Члены Совета положительно отметили продолжение работ коммунальной компанией по покрытию оголенных участков теплотрасс изоляционным материалом «Корунд». Проблема озвучивалась жителями и обсуждалась на февральском заседании Совета. Большинство собравшихся волновал вопрос продолжения отопительного сезона до 01 июля с учётом климатических особенностей района, невозможность которого представитель «ПКК-1» объяснил необходимостью проведения профилактических работ по подготовке к отопительному сезону. Завершилось заседание информацией об участии членов общественного Совета в областном женском форуме.