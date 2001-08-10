Сахалинское правительство решило вопрос по обеспечению деньгами жилищных сертификатов

Принято решение о выделении еще 600 миллионов рублей в целях финансового обеспечения выданных ранее жилищных сертификатов гражданам.

Об этом заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев рассказал на встрече с обладателями жилищных сертификатов.

– Выплаты по ним начнутся сразу же после принятия соответствующих поправок в региональный бюджет. Планируем, что это случится в середине апреля. Платежи будут направлять по мере заключения соответствующих договоров. При этом участникам программы необходимо иметь полный пакет документов, в том числе – положительное решение финансово-кредитной организации о выдаче ипотечного кредита, – рассказал Сергей Олонцев.

Для погашения всех ранее выданных жилищных сертификатов будут выделены дополнительные средства областного бюджета. Кроме того, 400 миллионов рублей в виде коммерческих кредитов возьмут муниципалитеты, участвующие в жилищной программе. К ним относятся Южно-Сахалинск и Анивский район.

– В нашей семье трое детей. Ютимся в однокомнатной квартире. Это очень тяжело, поэтому всегда мечтали о просторном жилье. Когда получили сертификат – оказались на седьмом небе от счастья. А потом начались известные сложности. Очень рады, что все наладилось, и уже в этом году мы сможем обзавестись квартирой, – поделился южносахалинец Виктор, один из обладателей жилищного сертификата.

Напомним, право на жилищные сертификаты имеют восемь категорий граждан. Это сахалинцы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетной сферы, молодые ученые, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица. По отдельному направлению социальные выплаты предоставляются молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека».