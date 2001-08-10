Сахалинское правительство решило вопрос по обеспечению деньгами жилищных сертификатов
Принято решение о выделении еще 600 миллионов рублей в целях финансового обеспечения выданных ранее жилищных сертификатов гражданам.
Об этом заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев рассказал на встрече с обладателями жилищных сертификатов.
– Выплаты по ним начнутся сразу же после принятия соответствующих поправок в региональный бюджет. Планируем, что это случится в середине апреля. Платежи будут направлять по мере заключения соответствующих договоров. При этом участникам программы необходимо иметь полный пакет документов, в том числе – положительное решение финансово-кредитной организации о выдаче ипотечного кредита, – рассказал Сергей Олонцев.
Для погашения всех ранее выданных жилищных сертификатов будут выделены дополнительные средства областного бюджета. Кроме того, 400 миллионов рублей в виде коммерческих кредитов возьмут муниципалитеты, участвующие в жилищной программе. К ним относятся Южно-Сахалинск и Анивский район.
– В нашей семье трое детей. Ютимся в однокомнатной квартире. Это очень тяжело, поэтому всегда мечтали о просторном жилье. Когда получили сертификат – оказались на седьмом небе от счастья. А потом начались известные сложности. Очень рады, что все наладилось, и уже в этом году мы сможем обзавестись квартирой, – поделился южносахалинец Виктор, один из обладателей жилищного сертификата.
Напомним, право на жилищные сертификаты имеют восемь категорий граждан. Это сахалинцы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетной сферы, молодые ученые, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица. По отдельному направлению социальные выплаты предоставляются молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Продолжаются поиски пропавшего водолаза в Корсаковском районе
10:12 Сегодня Сахалинская область получила крупнейшую партию вакцины от коронавируса
10:42 Сегодня В Поронайске состоялся общественный совет
11:04 Сегодня Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
09:34 25 Марта Участок улицы Курильской закрыли на ремонт
16:12 25 Марта Южно-Сахалинск готовится к голосованию за территории, которые благоустроят в 2022 году
09:34 26 Марта Несколько домов останутся без света сегодня днем
12:04 26 Марта Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
Выбор редакции
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?