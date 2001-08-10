Одну полосу ул. Горького перекроют для движения транспорта 4 апреля

В связи с ремонтом высоковольтной линии электропередач 4 апреля с 8.00 до 15.00 будет перекрыта одна полоса движения с восточной стороны ул. Горького от Пуркаева до Емельянова.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.