Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2021
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Одну полосу ул. Горького перекроют для движения транспорта 4 апреля

Одну полосу ул. Горького перекроют для движения транспорта 4 апреля

В связи с ремонтом высоковольтной линии электропередач 4 апреля с 8.00 до 15.00 будет перекрыта одна полоса движения с восточной стороны ул. Горького от Пуркаева до Емельянова.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.

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