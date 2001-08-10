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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Одну полосу ул. Горького перекроют для движения транспорта 4 апреля
В связи с ремонтом высоковольтной линии электропередач 4 апреля с 8.00 до 15.00 будет перекрыта одна полоса движения с восточной стороны ул. Горького от Пуркаева до Емельянова.
Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.
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