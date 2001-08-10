«Горный воздух» разыграет три сезонных ски-пасса на «Жарком снежном карнавале 2021»

Южно-Сахалинск готовится к одному из самых жарких событий в году – 11 апреля на СТК «Горный воздух» в честь закрытия горнолыжного сезона состоится «Жаркий снежный карнавал 2021».

Гостей праздника ждет развлекательная программа, викторина, много подарков и, самое главное, конкурс костюмов и карнавальный спуск. Начало события в 13.00 на средней станции горнолыжного комплекса.

Для участия в конкурсе костюмов необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeMpP1erGUMy3x8xwpPJ3XEqN1KpOKUa73ANtzkjEZ1XZuGg/viewform. Необязательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде. Участвовать в конкурсе костюмов могут все желающие. Организаторы не стали определять тематику и не ограничивают вас в фантазии для создания образа. А одно из самых творческих мест города - арт-резиденция «Маяк» - готово помочь каждому в создании костюма со 2 по 10 апреля.

Главный приз снежного карнавала – три сезонных ски-пасса на сезон 2021-2022.

Все подробности по телефону: +7 (4242) 51-11-10 (доб. 117).