Сергей Надсадин объявил апрель месяцем масштабной уборки города
В областном центре с 1 по 30 апреля объявлен месячник по санитарной очистке городских территорий.
Запланированы общегородской и всероссийский субботники - 17 и 24 апреля, а также «чистые пятницы» - 9, 16, 23 и 30 апреля. В эти дни в помощь городским коммунальным службам будут выходить коллективы предприятий, организаций, а также жители, чтобы принять участие в уборке своих дворов и территорий.
Традиционно старт масштабной уборке дал мэр Сергей Надсадин.
Он отметил, что работы по приведению города в порядок после зимнего периода уже активно ведутся. К майским праздникам должны максимально завершиться основные мероприятия по текущему ремонту дорог. Коммунальные службы убирают грязь и песок с улиц города, идут работы по ворошению снега, уборке мусора, очистке газонов. Управляющие компании приводят в порядок дворы.
- Я призываю всех откликнуться и помочь коммунальным службам быстрее очистить город после зимы. Каждый может внести свой вклад и выйти на уборку своего двора или территории. Совместными усилиями мы быстрее сделаем наш город еще чище, уютнее и комфортнее, - сказал мэр.
Навести порядок на прилегающих территориях должны организации всех форм собственности. Напомним, согласно правилам благоустройства необходимо поддерживать чистоту на закрепленной территории в радиусе 10 метров от здания. Также в надлежащий вид надо привести фасады зданий и павильонов, входные группы, вывески, ограждающие конструкции.
Важно, что в дни общегородских субботников полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц. Если по каким-либо причинам вывезти мусор в эти дни возможности нет, необходимо обратиться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. от 2 до 11), оставить заявку и вывезти мусор в любой день в течение апреля.
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