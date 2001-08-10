Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2021
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Выходить на лед 2 апреля опасно
17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лед 2 апреля опасно

2 апреля, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в восточной части залива Мордвинова продолжится весеннее разрушение припая. Выходить на лёд опасно.

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