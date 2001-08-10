Строительному сообществу представили интерактивную карту и новые правила проектирования в Южно-Сахалинске

Интерактивную карту для застройщиков и краткий обзор изменений местных нормативов в сфере градостроительного проектирования представили строительному сообществу на встрече со специалистами муниципалитета.

- Сегодня мы сделали акцент на демонстрации одной из возможностей интерактивной карты - это строительные площадки для инвесторов, - рассказал о задачах мероприятия ведущий советник отдела подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию администрации Южно-Сахалинска Павел Кательников. - Интерактивная карта - это современный инструмент, которым пользуются сотрудники администрации в своей работе. Теперь его функционал доступен для широкого круга пользователей.

Для знакомства с основными инструментами портала https://map.sakhalin.gov.ru, которые будут интересны застройщикам необходимо выбрать вкладку «Карты» (правый верхний угол). Все участки отмечены разным цветом. Зеленые участки - имеют оформленные земельно-правовые отношения и стоят на кадастровом учете. Желтые участки - сформированы, определены границы и назначение этих земель, но вопрос участия застройщиков не решен. Красные - имеют статус «Планируются к освоению», пока еще не сформированы, но имеются планы по их выделению под жилую застройку.

Если выбрать интересующий участок и нажать кнопку «Узнать больше», во всплывающем окне пользователю будет представлена информация о статусе земельного участка, к какой категории земель и территориальной зоне он относится, какие действуют ограничения и имеются ли технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Также для удобства можно скачать архив имеющейся документации по интересующему участку.

- Интерактивная карта для инвесторов находится в публичном доступе, ее содержимое обновляется в текущем режиме, по мере реализации тех или иных проектов в сфере строительства или готовности новой градостроительной документации на земельные участки для жилой застройки на портале будут появляться актуальные данные, - подвел итоги презентации вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев. - Была проведена большая работа по наполнению карты сведениями. Например, обозначение технических точек присоединения и мощностей инженерных сетей - застройщикам это важно для подготовки предварительных экономических обоснований и определения объема финансирования, связанного с освоением строительной площадки.

Второй блок совещания с представителями строительных компаний был посвящен обсуждению Проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Южно-Сахалинск» (НГП). Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2902/1854.

Уточним, нормативы устанавливают расчетные показатели для: элементов планировочной организации территории, озелененных территорий общего пользования, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры местного значения, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых бытовых отходов, объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также устанавливают требования к данным объектам.

Предложения по Проекту НГП принимаются до 16 апреля в письменной форме по электронной почте uaig@yuzhno-sakh.ru или в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в Департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, каб. 405, с пометкой «В рамках разработки МНГП».