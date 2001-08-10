«Теремок» торжественно открыли

Сегодня в селе Новотроицкое состоялось торжественное открытие муниципального дошкольного образовательного учреждения №4«Теремок» после капитального ремонта. На открытии присутствовали представители администрации городского округа, Собрания депутатов, сотрудники детского сада, родители. Красную ленточку во время церемонии открытия перерезал мэр Анивы Артём Лазарев, заместитель председателя Собрания городского округа Алексей Плотников и заведующая дошкольным учреждением Юлия Алмосова.

Масштабные работы начали в 2019 году. В детском саду заменили систему отопления, водоснабжения, произвели электромонтажные работы, ремонт пищеблока, прачечной, пожарной сигнализации. Капитально отремонтировали внутренние помещения. Полностью обновили фасад здания и провели благоустройство территории. Благодаря проделанным работам в Теремке откроется дополнительная группа для детей возрастом от 2 до 3 лет. Общая численность воспитанников достигнет 80 человек.

Как рассказала заведующая детским садом Юлия Алмосова, в настоящее время образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100процентов. Все готово для приема малышей – закуплена мебель, посуда, прачечное, кухонное оборудование, игрушки. Мы очень соскучились по нашим деткам, а они по нам, - поделилась заведующая детским садом.

Каждая группа оформлена в особом цветовом решении, чтобы малышам было легче ориентироваться в обновленном здании. Здесь оборудовали спортивный зал и медицинский кабинет.

Мэр Анивского городского округа подчеркнул, что долгожданное событие для родителей не единственная хорошая новость. В июне этого года ожидается сдача в эксплуатацию еще одного детского сада на 240 мест в селе Новотроицкое на территории жилого комплекса «Зеленая планета», - рассказал Артём Лазарев.