Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2021
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье

Южносахалинцев приглашают пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье
В областной столице продолжается кампания по диспансеризации населения. Пройти бесплатные профилактические осмотры горожане могут в поликлиниках по месту жительства.
Напомним, что проходить диспансеризациюрекомендуется каждые 3 года, начиная с 18 лет. После 40 лет — ежегодно. Для этих целей гражданин имеет право взять один оплачиваемый выходной. Работники предпенсионного возраста имеют право на два дня.
- Я стараюсь заботиться о своем здоровье. Поэтому прохожу профилактический осмотр регулярно, чтобы предупредить возможное развитие каких-либо заболеваний и вовремя получить лечение, если оно потребуется,- рассказала жительница Южно-Сахалинска Олеся Пряженцева.
Для удобства горожан во всех поликлиниках Южно-Сахалинска функционируют отдельные кабинеты, где в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 (возможны корректировки часов приема на усмотрение поликлиники) можно пройти диспансеризацию. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Так, на приеме врачи проводят специальное анкетирование и антропометрию, измеряютартериальное и внутриглазное давление, берут клинико-лабораторные и биохимические анализы, делают флюорографию, ЭЭГ, а также общий осмотр терапевтом и заключительную консультацию. При необходимости пациенту выдается направление на второй этап для углубленного обследования.
Ознакомиться с памяткой о диспансеризации можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.

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