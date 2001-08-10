Южносахалинцев приглашают пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье

В областной столице продолжается кампания по диспансеризации населения. Пройти бесплатные профилактические осмотры горожане могут в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, что проходить диспансеризацию рекомендуется каждые 3 года, начиная с 18 лет. После 40 лет — ежегодно. Для этих целей гражданин имеет право взять один оплачиваемый выходной. Работники предпенсионного возраста имеют право на два дня .

- Я стараюсь заботиться о своем здоровье. Поэтому прохожу профилактический осмотр регулярно, чтобы предупредить возможное развитие каких-либо заболеваний и вовремя получить лечение, если оно потребуется,- рассказала жительница Южно-Сахалинска Олеся Пряженцева.

Для удобства горожан во всех поликлиниках Южно-Сахалинска функционируют отдельные кабинеты, где в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 (возможны корректировки часов приема на усмотрение поликлиники) можно пройти диспансеризацию. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Так, на приеме врачи проводят специальное анкетирование и антропометри ю , измер яют артериально е и внутриглазно е давлени е , берут клинико-лабораторные и биохимические анализы, делают флюорографи ю , ЭЭГ, а также общий осмотр терапевтом и заключительн ую консультаци ю. П ри необходимости пациенту выдается направление на второй этап для углубленного обследования.