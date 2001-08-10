В Аниве начался ремонт улично-дорожной сети

Работы по ремонту и содержанию дорог в Анивском городском округе начались раньше установленных сроков. На улицах районного центра работает специализированная дорожная техника.

- Разбитые дороги в Анивском городском округе – это проблема №1. Я разделяю мнение жителей, так, как и сам езжу по этим же дорогам. Администрация прикладывает все усилия, чтобы сделать ремонт, как можно раньше. Чтобы жители в полной мере насладились дорогами без ям, - поделился мэр округа Артём Лазарев.

В этом году в Анивском районе впервые будет применена практика заключения подрядного контракта на три года. Это позволит предприятию – исполнителю качественно выполнить весь объем работ и обеспечить гарантийное содержание дорог в течение всего срока действия контракта. Сегодня определяются подрядчики, которые выполнят весь объем работ.

Силами муниципального предприятия работы уже начались. Во всех населенных пунктах Анивского городского округа составлена карта проблемных участков и рабочие приступили к асфальтированию.

Масштабные работы развернутся к середине мая. Закрывать ямы будут с применением технологии литого асфальта на ул. Пудова и ул. Калинина. Далее активную фазу работ жители и гости Анивского городского округа будут наблюдать и на остальных улицах.

Кроме того, подрядчики не обойдут вниманием и населенные пункты. Работы по ремонту дорожного полотна развернутся во всех селах Анивского городского округа.

Сумма, выделенная из областного бюджета на содержание дорожного хозяйства округа на 2021 – 2023 г.г. составляет более 230 млн. рублей. По новым правилам заключения трёхлетнего контракта такого объема должно хватить на содержание дорог в течение всего периода договорных обязательств. В перечень работ входят – грейдирование, отсыпка, ремонт асфальтобетонного покрытия, поливка проезжих частей, нанесение горизонтальной разметки и др. мероприятия.