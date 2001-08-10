Для сахалинских малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет увеличивается ежемесячная выплата

В зависимости от дохода сумма составит от 8 650 до 17 300 рублей на ребенка. Заявления на выплату в новом размере в островном регионе принимаютсяс 1 апреля.

Мера поддержки призвана улучшить материальное положение сахалинских семей. Работа проводится в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

– Выплаты заявителям пересчитают, начиная с 1 января 2021 года. Ранее сумма детского пособия составляла половину регионального прожиточного минимума. Теперь размер выплаты зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума. Это хорошее подспорье для семейного бюджета, – пояснила начальник отдела областного министерства социальной защиты Елена Степанова.

На такую помощь могут рассчитывать около 8 тысяч сахалинских семей. В прошлом году на эти цели в сахалинском бюджете был предусмотрен 1 миллиард рублей.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Если при получении базового пособия – 8 650 рублей – семья остается малоимущей, выплата увеличится до 75 процентов – 12 975 рублей. Если и этого недостаточно, будет назначена максимальная сумма – 17 300 рублей (100процентов).

Оформить меру поддержки можно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. При этом заявитель и дети должны быть гражданами России. Выплатаустанавливается на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста 8 лет.

При оценке нуждаемости учитываются доходы (от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты) и имущество заявителей. Используются сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го включительно. В составе семьи учитываются студенты до 23 лет, обучающиеся очно и не состоящие в браке, а также приемные дети.

Отсутствие доходов без уважительных причин у трудоспособного члена семьи может быть причиной отказа в назначении выплаты. Если семья, оформившая пособие еще до 1 апреля, обратилась за пересчетом и при проверке установлено, что новым критериям она не соответствует, родители продолжат получать выплату в прежнем виде до конца срока ее назначения.

Подать заявление на меру поддержки можноудаленно через портал Госуслуг, а также в отделения центра социальной поддержки либо в МФЦ по месту жительства.