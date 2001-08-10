В Сахалинской области завершились проверки общежитий региональных техникумов и колледжей

Губернатор Валерий Лимаренко поручил проверить исправность электросетей и бытовых приборов в корпусах, где постоянно проживают студенты.

С 29 марта проинспектировали 15 объектов, подведомственных сахалинскому министерству образования.

– По результатам внеплановых проверок 14 общежитий полностью соответствуют нормам противопожарной безопасности. Есть только отдельные замечания к состоянию некоторых душевых кабин в общежитии политехнического центра №1 в Александровске-Сахалинском. Эти кабины выведены из эксплуатации, они опечатаны, и в июле этого года запланирован ремонт. При сдаче наших учреждений к новому учебному году все обязательно проверят снова, – прокомментировала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

На днях комиссия осмотрела общежитие Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства в Южно-Сахалинске. Здесь проживают 115 студентов.

– Ребята в нашем техникуме находятся под постоянным присмотром комендантов. По правилам внутреннего распорядка студенты, которые заходят в душевую комнату, обязательно отмечаются в журнале. После этого проверяется: все ли приборы отключены, все ли технически исправно, – рассказал директор техникума Владимир Иконников.

– У нас по всему зданию размещены датчики безопасности, все оборудование заземлено по требованиям. Титаны оснащены УЗО – устройствами, предотвращающими короткое замыкание. Когда ребята на занятиях, приборы отключены от сети, –добавил заместитель директора по административно-хозяйственной работе Виталий Бибиков.

Предыдущая проверка в учреждениях среднего профессионального образования проводилась перед началом учебного года. По заключению госпожнадзора все они были приняты без замечаний. Дополнительно в сахалинских образовательных учреждениях проходит внеплановый инструктаж для сотрудников и обучающихся.