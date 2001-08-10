Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2021
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Минтай и треску по доступной цене 3 апреля можно будет приобрести у ТЦ «Янтарь»

Минтай и треску по доступной цене 3 апреля можно будет приобрести у ТЦ «Янтарь»

Охлажденную рыбу по доступной цене 3 апреля жители и гости Южно-Сахалинска могут приобрести на торговой площадке около ТЦ «Янтарь». Торговля стартует с 11.00.

В этот день будут реализованы минтай по 80 рублей за кг и треску по 90 рублей за кг.

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