Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни

Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу Сахалин окажется во власти циклона, который с Хабаровского края через север острова сместится в Охотское море.

В северных и центральных районах острова прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура ночью около 0°, днём +1…+6°. В южных районах ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь, ночью 0…+5°, днем +4…+9°. В воскресенье похолодает. Ночью на севере будет от -3 до -8°, днём около 0°, временами снег. В южных районах ночью небольшой снег, температура -3…+2°, днём без осадков, воздух прогреется до 1- 6° тепла.

- В первые дни рабочей недели на Сахалине будет преобладать погода без осадков, ослабнут ветры, ночью температура на севере понизится до -8…-13°, на юге до -6°, днём воздух будет прогреваться до +5…+10°, на севере до +5°. Во второй половине недели временами будут отмечаться небольшие осадки, температура ожидается в пределах -3…+2°, днём в отдельные дни до +6°, - уточняют синоптики.

На Курилах в субботу осадков не прогнозируют, температура +2…+7°, ночью на севере 0…-5°. В воскресенье усилится ветер, на юге пройдут осадки. Похолодает.

В первой половине недели на юге гряды преимущественно без осадков, +2…+7°; на севере сохранится ветер с осадками, температура -3…+2°. К концу недели к островам подойдет циклон, погода ухудшится.