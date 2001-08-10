Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2021
Сегодня 04:46
76,07|89,59|64,02
В заливе Мордвинова продолжается разрушение припая
17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова продолжается разрушение припая

3 апреля в восточной части залива Мордвинова продолжится весеннее разрушение припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/. 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы будете прививаться от коронавируса?