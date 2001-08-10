В Южно-Сахалинске приводят в порядок адресные указатели
Напомним, ранее специалистами департамента городского хозяйства была проведена масштабная работа по актуализации адресных табличек. В прошлом году приведено в порядок 1325 адресных аншлагов на 1294 домах. В текущем году эта работа продолжена.
Как сообщили в ДГХ, уже определен подрядчик, который до конца апреля приведет в порядок еще 72 адресных таблички на 65 домах. Стоит отметить, что установкой адресных табличек городская администрация занимается в том числе в рамках Всероссийской переписи населения. Также муниципалитет может выступать заказчиком работ по их замене в случае внесения изменения в название улицы по инициативе администрации, изменений требований к адресным указателям. В целом же обязанность по их размещению и содержанию возложена на собственников индивидуальных жилых домов, управляющие компании, в ведении которых находятся МКД, а также застройщиков при вводе в эксплуатацию новых объектов.
– От актуальности и состояния адресных табличек во многом зависит не только качество работы переписчиков, но и оперативность действий экстренных служб. Администрация города призывает собственников приводить в порядок адресное хозяйство в случае порчи табличек, необходимости обновления данных, – отметила начальник отдела мониторинга объектов жилищного фонда Анастасия Карпенко.
Требования к адресным указателям (по цвету, форме, размеру и т.д.) утверждены постановлением администрации Южно-Сахалинска от 14.04.2020 №1121-па, размещенном на официальном сайте администрации города. На основании этих требований собственники могут обратиться в типографию, где им изготовят адресный указатель.
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