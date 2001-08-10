Свыше полусотни южносахалинцев присоединились ко Всероссийской акции здоровья

Вчера в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина прошла презентация пешего маршрута в границах зоны отдыха. Так областной центр присоединился ко Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному Дню здоровья. Сахалинская область впервые стала участником акции.

Как рассказал руководитель культурно-туристического центра Андрей Ти, протяженность маршрута сформирована исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения – о необходимости дневной активности в 10 000 шагов.

- Всего мы сформировали три маршрута здоровья такой протяженностью, сегодняшний пройдет по парку, дистанция адаптирована под возможности людей разных возрастов и подготовленности. Оставшиеся два — от краеведческого музея и от комплекса «Кристалл» из-за рельефа чуть сложнее. На участие зарегистрировались свыше 70 человек: самому младшему едва исполнилось два года, путь он преодолевал в своей коляске вместе с родителями. Очень много детей 5-7 лет, которые прошли маршрут в своем темпе, но полностью. Достаточно много откликнулось и пожилых участников. Мы хотели показать, что прогулки в парке можно сделать еще более оздоравливающими и в приятной компании провести время с большей пользой, - подчеркнул Андрей Ти.

Ходьба является оптимальным способом поддержания здоровья, считают специалисты. При этом виде активности задействовано до 200 мышц.

- Норма движения полезна для укрепления сердечно-сосудистой системы, скелетно-мышечных тканей и снижения риска неинфекционных заболеваний. Всем желающим перед началом мероприятия мы измерили артериальное давление и ряд других показателей, выдали памятки по здоровому образу жизни и факторам риска, - рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. Она же проанонсировала предстоящие в ближайшие дни мероприятия, призванные укрепить здоровье горожан и провела викторину на знание основных принципов здорового образа жизни.

По итогам мероприятия все участники получили сертификаты, полезные знания и заряд отличного настроения.