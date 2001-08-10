Жителей информируют об опасности выхода на лед

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", сегодня, 5 апреля, в восточной части залива Мордвинова под влиянием отжимного ветра ожидается отрыв прибрежного льда от берега и вынос его в открытое море. Выходить на лед опасно.

Актуальная информация о ледовой обстановке в Сахалинской области размещена на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области https://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.