В период сезонных заболеваний возможен и рост заболевших коронавирусом

В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Об этом сообщила на заседании проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография" вице-премьер Татьяна Голикова.

"Хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель – май – это период повышения сезонных заболеваний. С учётом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом.6

Залогом стабильной ситуации, залогом тех достижений, которые у нас сейчас есть, является вакцинация населения. Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких, сотрудников, с которыми вы вместе работаете. Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры, для того чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться, – тогда мы достигнем коллективного иммунитета, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем", - сказала Татьяна Голикова.

С полным текстом вступительного слова вице-премьера можно ознакомиться по ссылке.