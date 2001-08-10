Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выплату ко Дню Победы 10 тысяч рублей получат не все ветераны

Выплату ко Дню Победы 10 тысяч рублей получат не все ветераны

Пенсионный фонд РФ по Сахалинской области в апреле предоставит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату в 10 тысяч рублей рублей.

Как сообщают в ПФР, выплата коснется не более 40 сахалинцев, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов.

Заявления на получение денег ветеранам писать не надо, данные есть в пенсионном фонде.  

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