Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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14:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается выездная вакцинация от коронавируса

В Южно-Сахалинске продолжается выездная вакцинация от коронавируса

C понедельника, 5 апреля все желающие смогут пройти вакцинацию от коронавируса в медицинском мобильном комплексе консультативно-диагностического центра, который будет работать на пл. Победы до 30 апреля включительно.

Время работы - с 11.00 до 18.00. Во вторник, 6 апреля пункт будет работать после 14.00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис, СНИЛС.

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