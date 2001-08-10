В Южно-Сахалинске продолжается выездная вакцинация от коронавируса

C понедельника, 5 апреля все желающие смогут пройти вакцинацию от коронавируса в медицинском мобильном комплексе консультативно-диагностического центра, который будет работать на пл. Победы до 30 апреля включительно.

Время работы - с 11.00 до 18.00. Во вторник, 6 апреля пункт будет работать после 14.00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис, СНИЛС.