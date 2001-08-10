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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмского района
Во вторник, 6 апреля состоится рабочая поездка губернатора в муниципалитет. В программе – посещение объектов здравоохранения, жилищного строительства, производственной сферы, торговли.
В 14:00 с соблюдением всех необходимых санитарных норм состоится встреча Валерия Лимаренко с жителями Холмского района. Место проведения – Центральный Дом культуры, расположенный по адресу: ул. Морская, д. 14. Приглашаются все желающие.
Перед этим с 13:00 до 14:00 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приёмграждан.
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Новости общества Сахалина и Курил
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