Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмского района
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмского района

Во вторник, 6 апреля состоится рабочая поездка губернатора в муниципалитет. В программе – посещение объектов здравоохранения, жилищного строительства, производственной сферы, торговли.  

В 14:00 с соблюдением всех необходимых санитарных норм состоится встреча Валерия Лимаренко с жителями Холмского района. Место проведения – Центральный Дом культуры, расположенный по адресу: ул. Морская, д. 14. Приглашаются все желающие.

Перед этим с 13:00 до 14:00 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приёмграждан.

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