В Тымовском появится новая баня

О решении региональных властей, которого так долго ждали местные жители, на встрече с населением городского округа сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Ранее с просьбой построить новую баню жители Тымовского обратились к Губернатору Валерию Лимаренко.

– Позиция однозначная – Тымовскому нужна хорошая баня. Состояние существующей такого, что нет смысла вкладывать средства в ее ремонт. Будем строить новую баню, – сказал Алексей Белик.

Поселковая общественная баня находится в здании, построенном в 1974 году. В ней два отделения – мужское и женское, по 20 мест в каждом. Строение неоднократно ремонтировалось, но сегодня оно признано ветхим.

В ближайшие недели местные власти должны подать заявку на получение бюджетного финансирования проектных работ. Планируется, что новая баня будет также рассчитана на 40 человек.

- Я люблю попариться каждую пятницу. Это для меня праздник души и тела. А если нам построят новую красивую баню с хорошим паром – это будет двойная радость, - поделился мнением тымовчанинГеоргий.

Участок, на котором будет возведен объект, находится в непосредственной близости от действующей бани и обеспечен инженерной инфраструктурой.