Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмского района
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В продаже в Тымовском районе появится свежая сезонная рыба

В продаже в Тымовском районе появится свежая сезонная рыба

Ранее местные власти доложили губернатору Валерию Лимаренко, что в муниципальном образовании нет проблем с реализацией проекта «Доступная рыба». Однако в ходе визита в район председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик убедился в обратном. По итогам посещения торговых объектов в Тымовском он поручил расширить ассортимент рыбной продукции.

Мы живем в островном регионе, значит, в продаже постоянно должна быть разнообразная рыбная продукция. Но в Тымовском районе свежей сезонной рыбы в продаже явно не хватает. У нас есть хороший опыт обеспечения населения такой продукцией, наработанный южными районами Сахалина. Его необходимо распространять и на другие территории.  С региональным министерством сельского хозяйства и торговли, агентством по рыболовству, а также тымовскими властями мы обсудили вопросы логистики, определили необходимые объемы поставок. Договорились, что жителей района будут регулярно информировать, где и по каким ценам продается свежая рыба, – отметил Алексей Белик.

В Тымовском председатель правительства посетил социальный магазин «Тамара № 6». Здесь продаются продовольственные товары с наценкой не более 15 процентов. Молочная, овощная, рыбная продукция – от региональных производителей. Недавно магазин присоединился к соглашению по сдерживанию цен на некоторые продукты питания. Сахар-песок стоит 62 рубля за килограмм, масло подсолнечное 130 рублей за литр. По «Единой карте сахалинца» в магазине можно получить скидку в пять процентов на любой товар.

Хороший магазин, мы часто сюда ходим за покупками. Цены ниже, чем во многих других торговых точках. Поэтому сюда приезжают за покупками люди из других частей поселка, отметила в разговоре с Алексеем Беликом одна из покупательниц.

Однако, в организации работы социального магазина обнаружились и недочеты. Алексей Белик обратил внимание мэра на прилегающую к магазину территорию: она покрыта льдом, а это небезопасно для посетителей, в первую очередь, пожилых людей. Главе района было поручено оперативно обеспечить расчистку территории, проверить другие торговые точки и организовать, в случае необходимости, безопасные подходы к помещениям.

 

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