В продаже в Тымовском районе появится свежая сезонная рыба

Ранее местные власти доложили губернатору Валерию Лимаренко, что в муниципальном образовании нет проблем с реализацией проекта «Доступная рыба». Однако в ходе визита в район председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик убедился в обратном. По итогам посещения торговых объектов в Тымовском он поручил расширить ассортимент рыбной продукции.

– Мы живем в островном регионе, значит, в продаже постоянно должна быть разнообразная рыбная продукция. Но в Тымовском районе свежей сезонной рыбы в продаже явно не хватает. У нас есть хороший опыт обеспечения населения такой продукцией, наработанный южными районами Сахалина. Его необходимо распространять и на другие территории. С региональным министерством сельского хозяйства и торговли, агентством по рыболовству, а также тымовскими властями мы обсудили вопросы логистики, определили необходимые объемы поставок. Договорились, что жителей района будут регулярно информировать, где и по каким ценам продается свежая рыба, – отметил Алексей Белик.

В Тымовском председатель правительства посетил социальный магазин «Тамара № 6». Здесь продаются продовольственные товары с наценкой не более 15 процентов. Молочная, овощная, рыбная продукция – от региональных производителей. Недавно магазин присоединился к соглашению по сдерживанию цен на некоторые продукты питания. Сахар-песок стоит 62 рубля за килограмм, масло подсолнечное – 130 рублей за литр. По «Единой карте сахалинца» в магазине можно получить скидку в пять процентов на любой товар.

– Хороший магазин, мы часто сюда ходим за покупками. Цены ниже, чем во многих других торговых точках. Поэтому сюда приезжают за покупками люди из других частей поселка, – отметила в разговоре с Алексеем Беликом одна из покупательниц.

Однако, в организации работы социального магазина обнаружились и недочеты. Алексей Белик обратил внимание мэра на прилегающую к магазину территорию: она покрыта льдом, а это небезопасно для посетителей, в первую очередь, пожилых людей. Главе района было поручено оперативно обеспечить расчистку территории, проверить другие торговые точки и организовать, в случае необходимости, безопасные подходы к помещениям.