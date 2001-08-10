Южносахалинцев приглашают в ряды волонтёров

В областном центре продолжает действовать всероссийская акция # МыВместе, которая обрела широкую известность в период пандемии COVID-19. Несмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно смягчаются, помощь добровольцев остаётся актуальной.

За их поддержкой обращаются разные категории граждан: одиноко проживающие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В каждом случае — подход индивидуальный. В феврале волонтёры помогли добраться домой парню, который после несчастного случая временно остался обездвижен. Сейчас нуждается в поддержке добровольцев инвалид-колясочник, которому еженедельно нужна помощь физически сильных людей для посещения больницы. Горожане, готовые проявить заботу, могут уточнить информацию по телефонам: 312-682 (доб.4, 5, 7) или обратиться лично в Центр молодёжных инициатив по адресу ул. Невельская, 31 кабинет 29.

Напомним, в дни, когда старшее поколение и маломобильные горожане находились на самоизоляции, волонтёры по их заявкам покупали и доставляли на дом продукты, бытовую химию, посещали поликлиники с целью получить рецепт и выкупить лекарства в аптеке, расчищали снег, настраивали бытовую технику, занимались развозом горячих обедов и продуктовых наборов, а также доставляли новогодние подарки ветеранам и детям с ОВЗ. За год добровольцы Центра молодёжных инициатив, общественных организаций «Братство Александра Невского», Поисково-спасательного отряда «Сова», МГЕР и других организаций отработали около 2800 заявок.