На Сахалине меняется расписание поездов

С 19 апреля на Сахалине по причине временной отмены фирменных пассажирских поездов изменяется расписание движения пассажирских поездов дальнего следования № 603 и № 604 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, сообщили в пассажирской компании.

Из областного центра состав будет отправляться в 19:09. Время прибытия в Ноглики - 8:35. Со станции Ноглики поезд будет отправляться в 17:16, прибывать в Южно-Сахалинск - в 6:39.

Кроме того, начиная с 24 апреля, 3, 10, 17 и 24 числа каждого месяца на этом направлении будет курсировать поезд № 601. А 4, 11, 18 и 25 числа каждого месяца - поезд № 602. Время отправления из Южно-Сахалинска и время прибытия в Южно-Сахалинск останется без изменений. На станцию Ноглики поезд № 601 будет прибывать в 9:01, а отправляться со станции Ноглики поезд № 602 будет в 17:00. Время отправления и прибытия указано местное.

При покупке билетов на пассажирские поезда необходимо учитывать классы обслуживания. Это связано с тем, что в составе поездов будут курсировать вагоны как новой, так и старой модификации. Покупая билеты в кассе или онлайн, надо учитывать код, обозначающий класс вагона: новый купейный вагон обозначается 2К, новый плацкартный 3Б, старый купейный 2Л, старый плацкартный 3У. Кроме разницы в цене билета, составляющей около 30%, новые вагоны отличаются от старых комфортом: наличием климат-контроля, индивидуальных розеток и биотуалетов, не привязанных в работе к санитарным зонам.

АО "Пассажирская компания "Сахалин" призывает пассажиров быть внимательными и ориентироваться на время отправления, указанное в приобретенных билетах. С подробным расписанием движения пассажирских поездов можно ознакомится на официальном сайте в разделе "Пассажирам".

Телефон информационно-справочного центра на вокзале Южно-Сахалинска 8 (4242) 71-29-94.